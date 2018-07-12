下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月12日 上午5:05 最后更新 - 2018年7月12日 -05:05

（法新社布鲁塞尔12日电） 北约高峰会今天将在讨论阿富汗和乌克兰问题后落幕；在美国总统川普昨天提出盟邦须将国防支出提高一倍的令人惊人要求后，其他北约成员国领袖将试图缓和峰会的火爆气氛。

俄罗斯威胁所引发的不安正不断加深，加上贸易、能源等议题造成北大西洋两岸关系日益紧绷；在前述情况下，正在布鲁塞尔召开的这场峰会势将成为北大西洋公约组织（NATO）多年来最棘手的一次会议。

川普为此次峰会订下夸夸其谈的基调。他密集发表抨击欧洲盟邦的言论，包括和德国总理梅克尔（Angela Merkel）爆发口水战。

川普曾说，他下周和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的会谈，可能是这趟欧洲之行「最轻松」的行程。他昨天出席北约峰会，一开始就猛批德国，还说德国因为天然气而沦为莫斯科的「俘虏」。

川普还要求北约成员国将国防经费提高至国内生产毛额（GDP）的4%。北约现行目标为10年内提高至2%，系来自2014年英国威尔斯峰会中的协议结果。

保加利亚总统拉德夫（Rumen Radev）证实，川普的确提出提高至4%的要求。拉德夫表示，北约70年来一直是欧洲的安全基石，川普的要求对北约的未来不知有何意义。

拉德夫表示：「北约不是可以让你花钱购买安全的证券交易所。它是由主权国家组成的联盟，基于战略目标和共同价值观而团结在一起。」

不过包括川普在内的29位北约成员国领袖都支持一项联合声明，承诺会加强「分摊负担」，并履行北约创立时的诺言─攻击某个会员国等同攻击北约全体。声明并未提及国防支出须增至国内生产毛额4%一事。

川普曾明确将北约与大西洋两岸贸易纷争挂钩，表示欧盟将美商拒于门外的同时，却又期待美国提供保护。

川普还特别点名德国，尤其是批评后者的国防支出。

德国是欧洲最大经济体，但国防支出仅占GDP的1.24%，低于美国的3.5%。（译者：陈宜君/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line