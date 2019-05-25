此内容发布于2019年5月25日 上午6:50

（法新社东京5日电） 美国总统川普今天抵达日本，准备进行4天国是访问。此行可能充满着双方的友善言词和姿态，但相对欠缺在贸易问题上的实质进展。

东京今天天气晴朗，川普搭乘的空军一号专机在当地时间下午5时之前不久，降落羽田机场。川普面带笑容，偕同妻子梅兰妮亚（Melania Trump）步下座机并踏上红毯，接受日本外务大臣河野太郎等官员欢迎。

川普离开机场后，直接前往会见日本商界领袖，并随即主张建立一个比较有利于美方的双边贸易关系。

川普吁请日本商界领袖，加强对美国投资；同时表示，日本在贸易上相对于美国享有大幅优势，而双方谈判代表正设法加以拉平。

川普表示，希望处理美、日贸易失衡问题，以确保双方贸易关系公平和互惠。他说：「日本在双边贸易享有大幅优势已经很多、很多年，没关系，也许这正是你们这么喜欢我们的原因。」

他誓言，由于目前谈判中的双边贸易协定已经签署，未来彼此贸易将会「比较公平一点」。

美、日官员欢称，川普和他的「高球伙伴」、日本首相安倍晋三的关系「空前好」，而此次两人还是会腾出时间切磋球技，来让彼此更加「哥俩好」。

就在川普座机降落羽田机场一个多小时前，东京甫发生规模5.1地震，建筑为之幌动，震央非常接近川、安2人预定球叙的地点。

川普此次访日大致偏重形式，意在展现双方虽有贸易争执，但彼此关系依然坚定；行程安排的重头戏是27日会见登基不久的日皇德仁。（译者：张佑之）

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