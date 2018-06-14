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此内容发布于2018年6月14日 下午7:50 最后更新 - 2018年6月14日 -19:50

（法新社华盛顿14日电） 北韩国营电视台今天播出美国总统川普向北韩将领敬礼，金正恩在一旁观看的影片，川普因此再次招致批评。白宫急灭火表示，是对方先向川普敬礼，川普见状才基于礼貌回礼。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，这吊诡的时刻，是川普本周赴新加坡，与金正恩举行高峰会期间拍下。

影片画面可见，金正恩当时向川普引介这位北韩将领，川普便伸出手，打算与对方握手，但这位将领则向川普敬礼。

在这看似尴尬的时刻，川普简短地向这位将领回礼。

川普向他国将领回敬礼的举动，让若干批评人士不敢置信，他们表示，总统似乎对金正恩及他的独裁政权过于宽容。金氏政权被控严重侵犯人权。

民主党联邦参议员范荷伦（Chris Van Hollen）发推文表示：「北韩利用我们的总统进行宣传，不意外。」

范荷伦说：「金正恩在未做出任何具体承诺下，立刻取得让步。看着川普在加拿大失信于我们的盟友，却称赞金正恩，还向北韩将领敬礼，真令人恶心。」

美国白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）说，川普仅是出于礼貌才这么做。

桑德斯说：「这是种常见的礼节，当另一个政府的军官向你行礼时…你将回礼。」

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