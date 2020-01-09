此内容发布于2020年1月9日 上午3:50

（法新社纽约8日电） 美国总统川普今天宣称美国近来达成「能源独立」，不再受中东地缘政治动荡摆布。然而法新社分析，美国对外国石油的仰赖度虽然降低，但要完全不靠进口仍十分困难。

在伊朗就华府狙杀伊朗军事将领一事报复美军后，川普表示：「我们（能源）独立了，我们不需要中东石油。」然而开采页岩油虽使美国产油量增加，美国依然得仰赖进口石油。

● 美国真的实现能源独立了吗？

能源资讯公司ClipperData石油市场专家史密斯（Matt Smith）表示，答案得看你怎么定义「能源独立」。

史密斯指出，美国在2019年最后几个月，确实「逐步进入原油与石油产品净出口国之林」，这代表美国出口高于进口。

这项表现得归功于大规模开采页岩气。美国于2017年跻身天然气净出口国，是60年来的头一遭。

史密斯表示：「但美国每天仍进口700万桶原油和超过100万桶精炼石油产品。」他说，美国依旧「高度仰赖加拿大等其他国家，包括沙乌地阿拉伯、伊拉克、科威特等中东国家」。

● 美国仍有实际进展

即使美国严格来说尚未达成能源独立，局势与过往相比仍已大幅改变。

自1973年石油危机以来，华府便设下降低仰赖进口石油的目标，并于1975年禁止出口美国原油。

如今新的水力压裂技术（hydraulic fracturing）与水平钻井技术（horizontal drilling）已使业者有能力开采新油藏，使美国朝目标逐步迈进。现在德州、新墨西哥州、北达科他州与宾州的油田数量都大增。

美国现在每日平均开采油量为1200万至1300万桶，超过俄罗斯与沙乌地阿拉伯，也比2009年的每日530万桶高出许多，令川普大悦。

川普2017年曾承诺不仅要达成能源独立，还要推动美国主导能源市场。

● 眼前障碍不断

不过，美国还是继续从海外大量进口原油，因为许多美国炼油厂的配置，为处理主要来自加拿大和墨西哥的重质原油。页岩油则被视为轻质原油。

此外，虽然美国汽油、热燃油、煤油等精炼石油产品产量大幅增加，但美国的总能源消耗量也在增加。根据美国能源情报署（US Energy Information Administration），2018年美国能源消耗量增加4%，创新高纪录。

史密斯表示，相对于石油产量一天1300万桶，美国光是石油产品的总需求一天就约达2000万桶。

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