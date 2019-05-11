此内容发布于2019年5月12日 上午12:50

（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今天警告中国，说中方应该现在就和美国达成协议，否则等到他2020年连任成功，「你们处境会更糟」。

华府和北京间的贸易战已看到节节高升的关税，让外界担心争议将打击全球经济。

美中昨天在没有取得协议的情况下结束为期2天的磋商。中国谈判代表、国务院副总理刘鹤表示，双方未来将于北京再会，继续推动磋商，但未详述会面日期。他警告说，中方在「重要原则」上绝不让步。

川普今天推文说：「依我之见，中国认为自己在近几轮协商被打得太惨，不如缓一缓，拖到下次2020大选，看看他们能否走运看到民主党人胜出，若真是这样，就能继续每年剥削美国5000亿美元。」

「唯一的问题在于，他们明知我会是赢家（美国史上最好的经济、就业等更多数据），若等到我第2任期再谈，我给他们的协议条件会糟得多。他们现在采取行动比较睿智。但我乐于课徵大笔关税！」

川普指控北京当局欲对贸易磋商承诺出尔反尔，下令祭出新惩罚关税，将价值2000亿美元的中输美商品关税税率从10%调升至25%，自5月10日起生效。

根据美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer），川普接着升高施压，下令对中国这个世界第2大经济体其余价值3000多亿美元的输美商品着手课徵更高额关税。

这些关税要等上数个月，待公众评论期过后才会生效。

川普今天还表示，企业能藉由在美国生产产品，轻易规避额外增加成本。

川普推文表示：「规避关税是多么容易啊！在美好的老美国制造或生产你们的产品。就是那么简单！」川普昨天也曾发出类似讯息。

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