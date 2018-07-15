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此内容发布于2018年7月15日 上午10:50 最后更新 - 2018年7月15日 -10:50

（法新社巴黎15日电） 美国和俄罗斯关系日益紧绷，但过去多年来互相恭维吹捧的美国总统川普和俄罗斯总统蒲亭，明天将举行众所瞩目的高峰会谈。

以下是川普和蒲亭过去对彼此看法的部分谈话：

●新麻吉

作风浮夸的川普未当选总统前，曾出席2013年在莫斯科举行的环球小姐（Miss Universe）选美。

他行前曾在推文中表示：「你们认为蒲亭会出席11 月在莫斯科举行的环球小姐选美吗？他若出席，会不会成为我的新麻吉？」

蒲亭并未出席选美活动，但派代表致赠礼物给当时以房地产大亨和实境秀节目主持人形象着称的川普。

●「杰出」的川普，「强大」的蒲亭

2015年10月，正争取共和党提名角逐白宫大位的川普接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时表示：「我想我可以和蒲亭处得非常好，这就是我的想法。」

接下来两人相互恭维。蒲亭同年12月表示：「他（川普）是非常杰出的人，才华洋溢无庸置疑…他是（美国）总统大选的绝对领先者。」

川普在接受微软国家广播公司（MSNBC）访问时回敬说，「我认为他（蒲亭）是强大的领袖」，「被别人称赞优秀总是好事，尤其这个人还领导俄罗斯」。

川普在2016年7月发表推文，表示自己被蒲亭称为「天才」。不过部分俄文母语人士表示，蒲亭所使用的词语翻译成「有趣」较恰当。

●希望重振关系

在俄罗斯干预大选的阴影下，美国经历一场造成国家分裂的总统选战。2016年11月，川普出乎外界预料胜选，蒲亭致电道贺。

蒲亭表示，希望「让美俄关系摆脱危急状况」，并且可以跟川普展开合作。

川普2017年1月宣誓就任，当时美俄因在叙利亚内战、俄罗斯并吞克里米亚（Crimea）、乌克兰冲突、伊朗等议题上长年看法分歧，两国关系陷入紧张。

●初次会面「棒极了」

2017年7月在20国集团（G20）德国峰会场边，蒲亭和川普举行两人的首次面对面会谈。川普形容这次碰面「棒极了」。

蒲亭对媒体表示：「电视上的川普和本尊非常不一样…有充分理由可以相信，我们起码能恢复一部分双方所需的合作。」

●「举止得体」的川普

同年11月在越南的亚太经济合作会议（APEC）峰会场边，两人再次会谈，还微笑合影。

川普表示，经过两人短暂交谈后，他「感觉非常好」。蒲亭则形容川普「举止得体」。

●川普是「热心的人」

蒲亭今年6月接受俄罗斯电视台访问时表示，川普是「热心的人，知道怎么倾听他人心声和回应对方看法」。

他发表前述谈话前，川普提议，让2014年被逐出七大工业国集团（G7）的俄罗斯重新加入。

●蒲亭是「竞争者」

川普7月初对媒体表示，他准备和蒲亭进行高风险的会谈。他还说蒲亭是「竞争者」。

「不，他（蒲亭）并非我的敌人。是朋友吗？不，我对他的了解还不够透彻…但归根究柢，他是竞争者；他代表俄罗斯，我则代表美国。」（译者：陈宜君/核稿：何宏儒）

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