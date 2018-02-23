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此内容发布于2018年2月23日 下午11:35 最后更新 - 2018年2月23日 -23:35

（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普与澳洲总理滕博尔今天在白宫会面，两人互相称赞恭维之外，并强调双方长久的「伙伴关系」，试图将那通一言不合的电话抛在脑后。

从川普迈出大步在白宫南草坪迎接滕博尔（Malcolm Turnbull），与他肩并肩沿着廊柱走到椭圆形办公室的那一刻，就可明显看出两人准备展开这场友好大秀。

双方歌颂两国超过一世纪长的邦谊，川普引用了滕博尔的话说，这是美澳100年的「伙伴关系」（mateship）。川普说：「总理先生，这个词您用得非常优美。」

滕博尔这边也恭维川普一番，说他受到川普减税政策「启发」，还锦上添花说，川普在基础建设的领导力，「全世界都称赞」。

川普说，他想要尽快访问澳洲，并说「很荣幸接待滕博尔总理与夫人来访，他们是我的朋友，也是梅兰妮亚的朋友，实际上已有一段时间。」

不过这幅友好画面得来不易。川普上任初期曾与滕博尔有过一通火爆电话，攻占媒体版面。

政府官员当时说，川普听到欧巴马时代的协议，将把难民从澳洲送到美国时，爆怒挂掉电话。（译者：林宏翰/核稿：张晓雯）

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