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此内容发布于2018年12月5日 上午12:50 最后更新 - 2018年12月5日 -00:50

（法新社华盛顿4日电） 美国调查总统川普是否非法从旗下饭店获利，马里兰州和华府检方今天发出传票，调阅川普旗下13家私人公司的纪录。

调查重心放在距白宫仅4条街的川普国际饭店（Trump International Hotel）。想和川普政府搭上线的外国达官显要以及商界人士都是这间饭店常客。

马里兰州和华府检察长也对5个联邦机构发出传票，索取川普国际饭店相关纪录。川普国际饭店座落在宾夕法尼亚大道（Pennsylvania Avenue）旧邮政大楼（Old Post Office Pavilion），为联邦政府所有。

川普2016年11月胜选后，这间5星级饭店随即成为华府政治中心，多国政府与使馆都会在此举办餐会。

根据「华盛顿邮报」，沙乌地阿拉伯政府斥资逾27万美元修缮川普国际饭店的房间和其他设施。

2017年6月华府和马里兰州控告川普违反美国宪法的薪酬条款（Emoluments Clause），也就是禁止美国政府官员收受外国政府和外国官员礼物、薪酬等贵重补助。

诉讼书提到，这项诉讼意在「确定（川普）忠于美国人民，和国内外政府以及政府官员没有不光彩的金钱纠葛」。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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