此内容发布于2019年6月9日 上午1:50

（法新社华盛顿8日电） 美墨就移民问题达成协议，解除关税危机后，美国总统川普今天推文邀功。

川普上月底在推特宣布对墨西哥增加关税，本月10日起对所有墨西哥进口商品加徵5%关税，且税率逐月攀升5个百分点，若墨不好好解决来自中美洲的移民问题，税率将在10月来到25%。双方昨晚及时敲定协议，避免了一场经济学家形容会为两国带来灾难性后果的关税大战。

●与墨达协议 川普推文自卖自夸

川普今天上社群媒体推特吹捧美方在最后一刻达成协议、避免关税大战，说墨西哥若信守承诺遏止非法移民，对两国来说都是重大成功。

川普推文说：「墨西哥会全力以赴，如果他们履行承诺，这对美墨双边来说，都会是非常成功的协议。」他接着还说：「与墨国的这项新协议，让大家十分振奋。」

「纽约时报」（NYT）今天则报导说，墨西哥昨天签署的协议，所提措施大多早在先前的谈判就已谈妥。

●川普才是问题制造者

对许多人来说，这是川普最典型的行为模式，先引发危机，待酝酿一阵子后，再宣称解决问题，并把功劳全揽在自己身上。家人在墨西哥的美籍电工杜明奎（Arturo Dominguez）说，川普「没来由」的威胁要课税，制造问题。

杜明奎说：「他先是制造问题，再出面解决这个问题，他的支持者还开心喊『耶』。但这个问题最初就是他自己制造出来的。」

●墨西哥做出哪些让步

墨西哥在协议当中同意扩大政策，接收自瓜地马拉、宏都拉斯和萨尔瓦多出发、借道墨西哥前往美国的移民。美国将在同一时间处理这些移民的庇护申请。

墨西哥也将动用新设立的国家卫队（National Guard）打击非法移民，特别是在与瓜地马拉接壤的南部边界。

墨西哥部分倡议团体抨击这起协议，称墨国政府将让墨瓜边界军事化，拘留无辜的妇孺，却未着手解决赤贫、绝望等造成这些移民奔走美国的症结。

●问题症结未解 社运团体：阻挡不了人民出逃

在墨国南部奇亚帕斯州（Chiapas）开设庇护所的桑杰士（Olguita Sanchez）说：「在边界部署国家卫队改变不了什么。人们仍将持续出逃。这拦不了他们。」

她坚称，川普「向墨西哥施压，但他真正该施压的对象应该是宏都拉斯与萨尔瓦多政府，他们对人民毫无作为」。

社运人士毕亚葛兰（Luis Rey Villagran）表示，美墨的新协议将把移民犯罪化，并把移民当成筹码使用，「国家卫队应当打击毒品走私贩，而非聚焦在阻挡试图圆梦的妇孺」。

过去，多数无证移民多半是找工作的男性；近期抵达美墨边境的却大多是家庭或单独上路的儿童。

今年5月，遭拘留或被挡在边界外的移民数量攀升至14万4000人，是去年同期的2倍多。（译者：王品轩/核稿：蔡佳敏）

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