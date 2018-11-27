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此内容发布于2018年11月27日 下午9:35 最后更新 - 2018年11月27日 -21:35

（法新社墨西哥市27日电） 墨西哥政府将颁发阿兹特克雄鹰勋章给美国总统川普的女婿、白宫幕僚库许纳（Jared Kushner），以表扬他挽救美国、墨西哥、加拿大之间的自由贸易协定。

尽管川普曾多次抨击原本的北美自由贸易协定（NAFTA），但深具影响力的库许纳仍力促美、墨、加3国谈判达成新协议。

墨西哥政府将因此颁发阿兹特克雄鹰勋章（Order of the Aztec Eagle）给库许纳，这个勋章是墨国授予外国人的最高荣誉。

墨西哥外交部声明表示：「库许纳先生在这个过程中扮演重要角色。」

「他的参与对于展开NAFTA重新谈判至关重要，避免了美国单方面退出，他的持续及有效参与是取得成果的关键。」

川普曾扬言废除具有24年历史的NAFTA，他不仅抨击为「史上最糟糕的贸易协议」，还说协定「剥削」美国劳工。但他最终同意重新谈判的版本，即是美墨加贸易协定（USMCA）。

墨西哥媒体报导，墨国总统潘尼亚尼托（Enrique Pena Nieto）本周将在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的20 国集团（G20）峰会期间，颁发阿兹特克雄鹰勋章给37岁的库许纳，届时美、墨、加3国领导人也将签署USMCA 。

依据NAFTA，墨西哥80%以上出口产品得以销往美国。墨国外交部称USMCA是「国家经济稳定和数百万墨西哥劳工安定的泉源」。

墨西哥政府过去曾颁发阿兹特克雄鹰勋章给爱尔兰天团U2主唱波诺（Bono）、好莱坞导演詹姆斯柯麦隆（James Cameron）和微软电脑公司创办人比尔．盖兹（Bill Gates）等人。（译者：陈彦钧/核稿：卢映孜）

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