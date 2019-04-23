此内容发布于2019年4月23日 下午8:50

（法新社纽约23日电） 美国总统川普女婿兼白宫高级顾问库许纳今天表示，特别检察官穆勒调查通俄案比莫斯科当局做的任何事都来得糟，称俄国做的只是「买一些脸书广告」。

罕见公开露面演讲的库许纳（Jared Kushner）称俄罗斯对美国2016年总统大选的影响微不足道，并指川普胜选要归功于竞选团队。

库许纳在时代杂志（Time）于纽约举办座谈中表示，「你们看俄罗斯做了什么…你们知道的，买一些脸书（Facebook）广告试图煽动异议分化，这是糟糕的事情。」

他说：「但我认为过去2年来的调查和所有臆测，跟这些脸书广告比起来，对我们的民主带来更残酷的冲击。」

特别检察官穆勒（Robert Mueller）上周公布长达400多页的调查报告证实俄国确有居中操作，试图帮川普击败民主党总统候选人希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton），包括骇入电邮等。自川普上任以来，通俄案便如影随形。

调查发现川普竞选团队曾利用此事对希拉蕊选情造成影响，但未刻意与俄方勾结。

穆勒的通俄案调查发现，库许纳在大选后帮忙转交一份来自克里姆林宫相关人士针对如何与俄罗斯重归于好的提案。库许纳则表示，他完全配合穆勒的调查。

库许纳说：「竞选时，我们对俄罗斯所做的这些事情一无所知。」

很显然地，川普对库许纳的回答感到开心满意，推文指女婿接受时代杂志访问「表现可圈可点」。（译者：王品轩/核稿：刘淑琴）

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