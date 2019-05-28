此内容发布于2019年5月29日 上午12:50

（法新社华盛顿28日电） 白宫今天表示，美国总统川普女婿库许纳（Jared Kushner）正在中东访问，为推动承诺许久、迄今尚未落实的中东和平计画打头阵。

库许纳出访中东之际，美国政府采取一连串举措巩固与阿拉伯盟邦的关系，共同对抗伊朗，并在这个地区部署战舰和轰炸机。

白宫说，陪同库许纳出访的官员，包括川普的中东和平谈判特别代表葛林布拉特（Jason Greenblatt）和美国国务院伊朗政策特别代表胡克（Brian Hook）等。

白宫官员匿名表示，他们「5月27日至31日将前往拉巴特（Rabat）、安曼（Amman）和耶路撒冷」。

两人与摩洛哥国王穆罕默德六世（King Mohammed VI）、王储穆莱哈桑（Moulay Hassan）和外长波利塔（Nasser Bourita）一同享用开斋饭。在斋戒月期间，穆斯林会在夜幕降临时打破禁食，集体享用开斋饭。

葛林布拉特推文说：「感谢陛下与我们共度特别的一晚，且与我们分享您的智慧。」「摩洛哥是美国的重要伙伴和盟友。」

在前朝政府历经无数次挫败后，川普政府预计最快可能下个月公布中东和平计画，不过巴勒斯坦拒绝接受，认为这项计画严重偏袒以色列。

华府尚未替这项计画的政治议题提出确切时间表。

库许纳是提出相关提案的要角，长期担任川普律师的葛林布拉特则担任他中东倡议的左右手。

自川普2017年12月承认耶路撒冷为以色列首都以来，巴勒斯坦不断抵制相关程序。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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