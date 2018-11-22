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此内容发布于2018年11月22日 下午9:05 最后更新 - 2018年11月22日 -21:05

（法新社蒂华纳22日电） 美国总统川普威胁关边界抵御中美洲移民车队「入侵」，但数百人今天仍推挤上墨西哥边境城市蒂华纳（Tijuana）跨界大桥，使美墨边界紧张情势上升。

美方直升机在上空盘旋，一组多为男性移民组成的人马中午刚过就从上周起逗留的避难处出发，前往离蒂华纳1公里远、位处加州圣地牙哥（San Diego）正对面的查帕拉尔（El Chaparral）大桥。

川普今天威胁，将彻底关闭边界。他先前已派遣近6000名美军建立起水泥路障及铁丝刺网，威阻他口中的「入侵」发生。

川普在警告墨西哥前向记者表示：「如果我们发现情况到我们快失控的程度，或人们开始受伤，我们会关闭入境入口一段时间，直到我们可掌控局面为止。」

他说：「整个边界，我指的是全部边界。」他补充说：「墨西哥将无法把他们的汽车卖给美国。」

边境紧绷局面升温，当地官员和人权倡议人士试着说服移民，留在墨西哥对双方都好，并呼吁他们从官方管道申请美国庇护。

一位移民大喊：「我们不想。」随后继续向大桥前进。

名为威尔森（Wilson）的男子说：「马上让我们过去，我们已经很绝望，我们把家人留在宏都拉斯，我们需要工作。」

蒂华纳当局设置就业招聘会，试图从移民中招聘有技术在身的工人，墨西哥移民单位也向他们提供临时居留文件。

虽然部分移民接受这些好意，其他移民仍决心前往美国。

包括众多妇孺，数以千计移民一个多月前自中美洲北三角（Northern Triangle）国家萨尔瓦多、瓜地马拉及宏都拉斯启程，为逃离家乡帮派暴力及贫困，或走或搭便车地北漂4400公里，上周末陆续抵达蒂华纳。

但紧张气氛自他们抵达后便挥之不去，尤其在容纳4500位中美洲移民的避难所附近，曾爆发反移民抗议。

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