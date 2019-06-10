（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天透露，美国和墨西哥达成的移民协议当中，有一尚未公开的条款仍须墨西哥立法当局批准。他并警告，若条款未过关，美国对墨西哥的关税措施将恢复。

川普在推特发文中并未提及条款有哪些要求，仅表示条款将「在不太远的将来」公布，且「需经由墨西哥立法机关投票」批准。

川普的推文还写道：「我们不预期投票会有问题，但若因为任何理由未通过，关税将会恢复！」

川普在昨晚发表的一则推文率先暗示这则未公开条款。当时他为了捍卫外界批评他和墨西哥达成的协议几无新内容。

川普还炮轰「纽约时报」（New York Times），称他们的头版对协议的报导是「诈骗，只不过是用糟糕的报导来『谋杀』（hit job）我…，变态的新闻业！」

川普上周突然以移民问题为由，威胁对所有自墨西哥进口的货品课徵关税，导致两盟国的关系急速恶化。但双方经历数日紧密协商后，到了7日又突然达成协议。

墨西哥方面同意加强南方边界的安全，并在美国审理中美洲移民庇护申请同时，将接回这些移民的政策扩大。川普则取消原本威胁10日起对所有墨西哥货品课徵5%关税、且税率逐步调升至10月达到25%。

贸易专家和企业领袖警告，若美国对墨西哥课徵关税上路，将对两国经济带来毁灭性后果。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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