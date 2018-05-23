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此内容发布于2018年5月23日 下午7:50 最后更新 - 2018年5月23日 -19:50

（法新社华盛顿23日电） 获简报相关内容的消息人士今天告诉法新社，美国总统川普（Donald Trump）女婿兼总统顾问库许纳（Jared Kushner），现已重新取得安全权限。

37岁的库许纳是川普女儿伊凡卡（Ivanka Trump）的夫婿，在2月间白宫大规模整顿时失去最高层级安全权限，不得存取美国最受保护的机密。

这让人对库许纳身为白宫内部斡旋者的地位，以及协调中东和平的能力，产生严重质疑。

库许纳的律师罗艾尔（Abbe Lowell）今天证实委托人现在拥有完整安全权限。

「他适切地提出申请，经过官员评估，通过正常程序。」

「完成这些程序后，库许纳先生期待继续进行总统交办的工作。」

白宫幕僚秘书波特（Rob Porter）因涉及家暴两任前妻，在没有完整安全权限的情况下工作数月之后，白宫幕僚长凯利（John Kelly）下令修订安全权限。

罗艾尔也在声明中透露，库许纳已第2次接受特别检察官穆勒（Robert Mueller）约谈。

穆勒正在调查川普团队是否与俄罗斯操弄美国大选有关连。（译者：郑诗韵/核稿：卢映孜）

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