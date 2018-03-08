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此内容发布于2018年3月8日 下午4:20 最后更新 - 2018年3月8日 -16:20

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普今天以捍卫美国产业和国家安全为由，批准对进口钢铝课徵受争议的高关税，15天后生效，但邻国加拿大和墨西哥获得豁免。此举令人忧虑将引爆贸易战，遭到国内外激烈反对。

川普表示，美国将对进口钢铝分别课徵25%和10%关税，这项关税不适用于加拿大和墨西哥，而且美国的安全和贸易伙伴也都可以透过谈判争取豁免。

这些措施可能引发欧洲联盟、中国和其他经济大国的报复性制裁。欧盟执行委员会主管贸易的委员马姆斯壮（Cecilia Malmstroem）立即表示，欧盟也应获得豁免。

美国国会众议院议长莱恩（Paul Ryan）虽然与川普同属共和党，仍公开谴责这项措施，表示不敢苟同。但他欢迎加拿大与墨西哥暂时获得豁免。

川普宣称，美国受到「外国的侵略性贸易作为劫掠」。他抱怨说：「许多在贸易和军事上对我们最糟糕的正是自称我们盟友的国家。」

他为了实现竞选期间所作保护主义承诺，援引美国贸易法中极少动用的国家安全条款，批准实施钢铝进口关税。行政部门高级官员说：「这是言而有信，没人应觉意外。」

钢材和铝材使用甚广，由汽车以至营建、公路和铁路。经济学家估计，受影响的贸易将以数十亿美元计。

川普稍早在内阁会议表示，钢铝产品是「我国的骨干，我们国防工业基础的基石」。他将自己的作为与华盛顿与林肯等前总统相比拟，他说：「我们这些伟大的总统都保护我国不受外界影响，阻止其他国家来偷窃我们的财富、工作和企业。」

美国进口的钢铝有超过50%来自欧盟、加拿大、日本和南韩等盟国，但由巴西以至南非等国家也将受到影响。

川普稍早表示，他将对「真正的朋友」展现弹性，并对正与美国重新谈判北美自由贸易协定（NAFTA）的加拿大和墨西哥豁免这项关税。他表示，若能谈判达成协议，美国不会对两个国家课徵这项关税。

他又说，澳洲和「其他国家」也可能获得豁免。不过，他把目标锁定欧洲联盟的最大经济体德国，认为德国因表现不好可能会被课徵关税。

他在批评有些国家占美国的便宜时，指控德国行事不公平，对北大西洋公约组织（NATO）付出的经费远不如美国。

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