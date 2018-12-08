川普宣布提名麦利 出任参谋首长联席会议主席

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普今天宣布，他将提名陆军参谋长麦利将军（Mark Milley）出任参谋首长联席会议主席，这项决定是川普对国防部长马提斯（Jim Mattis）的最新打脸。

曾赴伊拉克和阿富汗服役的4星将领麦利，自2015年8月起担任陆军参谋长，他将取代邓福德（Joseph Dunford）将军出任参谋首长联席会议主席。邓福德预定于第2个两年任期届满的2019年10月1日退役。川普表示，职务交接日期尚待决定。

川普今天一大早发推文表示：「我感谢为国效力的这两位了不起人物。」

但川普决定选择以战斗指挥经历闻名的60岁麦利将军，却违反国防部长马提斯的意愿。据报导马提斯属意由空军将领古德芬（David Goldfein）接任，此决定将符合由各军种轮流出任参谋首长联席会议主席的传统，而邓福德是陆战队将领，且自2005年以来一直未有空军将领出任此职。

邓福德迅速对麦利表达恭贺之意。邓福德的发言人赖德（Patrick Ryder）上校表示：「他于承平及战斗时期与麦利将军共事，对麦利将军的领导统御抱持最高敬重。」

麦利的任命案必须经过美国参议院同意。倘若获参院同意，麦利将担任4年参谋首长联席会议主席。去年通过的新法，将此职务的任期加倍，以更能确保连贯性。

川普表示，职务交接日期尚待决定，似乎显示邓福德可能会较早而非较晚卸任。但赖德指出，所有迹象都显示，邓福德将军将会做满任期。（译者：刘学源）

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