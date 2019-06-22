此内容发布于2019年6月22日 下午6:05

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天表示，美国将会在两天内对伊朗祭出「重大」新制裁措施。川普此举肯定会加剧已因伊朗击落美国无人侦察机而升高的双方紧张对峙。

伊朗先前于荷莫兹海峡上空击落一架美国无人侦察机，川普原本下令对伊朗境内3个目标发动报复空袭，但于21日淡化动武威胁，最后一刻取消攻击命令，理由是报复空袭与无人机被击落「不成比例」。

但川普也表示，军事行动依然是选项，且从那时起川普一直扬言祭出制裁。

川普如今设定新惩罚性经济制裁的时间表，对伊朗经济堆积更大施压。

川普发推文表示：「我们将于周一（24日）对伊朗祭出重大新增制裁。我期待伊朗摆脱制裁的那天到来，届时他们会再度变成富饶的繁荣国家。愈早愈好！」

稍早前，川普于启程前往大卫营与顾问们会商当前情势前表示，如果伊朗扬弃核武，他将会变成伊朗的「最好朋友」，且伊朗能变成「富裕」国家。

川普在白宫外头告诉记者：「我们不会让伊朗拥有核武。当他们同意此事时，他们将会拥有一个富裕国家，他们将会非常快乐，我将会成为他们的最好朋友。我希望这会成真。」

川普又说：「我们一起让伊朗再次伟大。」

川普今天准备就伊朗戏码接受提问时表示：「大家都说我是战争贩子，现在他们说我是鸽派。我认为，我两者都不是。如果大家想要知道真相，我只不过是一个拥有常识的人，我们的国家最需要的就是常识。」

川普坚称，如何结束当前危机，完全由伊朗领导阶层决定。

川普说：「倘若伊朗领导阶层表现拙劣，则他们将会面临非常悲惨日子。」

川普又说：「但希望他们够聪明，希望他们真正关心人民而非他们自己，希望我们能让伊朗重返极佳经济轨道，成为一个真正富裕国家，那将会是非常美好的事。」

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