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此内容发布于2018年5月31日 下午8:05 最后更新 - 2018年5月31日 -20:05

（法新社华盛顿31日电） 美国国会共和党领袖今天抨击总统川普宣布对欧盟、加拿大和墨西哥进口钢铁课徵关税，警告这样的惩罚性措施应该针对中国，而非美国盟友。

美国国会中影响力最大的共和党人物、联邦众议院议长莱恩（Paul Ryan）声明指出：「我不同意这样的决定。」

他指出：「在我们应与美国盟友携手处理诸如中国等国不公平贸易作法之际，今天的动作却是针对他们。」他还说，打算与总统共同努力寻求「较佳选择」来帮助美国的劳工和消费大众。

此外，联邦众议院岁计委员会主席布雷迪（Kevin Brady）也指出：「这些关税措施打击错误的目标。」他说，欧洲、墨西哥和加拿大「并非问题所在--中国才是」。

川普宣布课徵关税之举引发报复威胁，墨西哥已立刻反击。川普所属共和党一些议员敦促持续豁免这些主要伙伴，取代恐引爆贸易战的动作。

共和党籍联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）表示：「我们应与欧洲合作共同对抗中国，而非在贸易争端中另开战线。」他的说法和一些民主党人相似。

联邦参议院财政委员会主席海契（Orrin Hatch）形容这项关税措施，有如「对美国人民增加税收」，因此举一样将不利于制造业者、劳工和消费大众。

川普政府现致力就3月宣布对中国贸易制裁敲定某种版本，制裁内容包括限制中国投资、出口控制，以及对高达500亿美元中国输美科技产品课徵25%关税等。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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