（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普今天说，他旷日持久的贸易战代价落在中国身上，但白宫经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）却警告，这场世界两大经济体的缠斗可能会像冷战一样拖延数年。

根据双方官员，高阶协商官员将于下月初在华府恢复陷入僵局的谈判。贸易次长级会议将在本月中下旬举行，为华府的高阶贸易会谈铺路。

川普说，中国面临前往谈判桌的压力。他推文表示「中国正在吸收关税」，重申他提高关税代表华府从这个亚洲大国手中收取数以十亿计美元收入，但成本却不会转嫁给美国进口商的说法。

他说：「中国正面临数十年来最糟的一年，协商正在展开，对大家都有好处。」

这场世界两大经济体的对峙约在18个月前展开，双方现在互相对数以千亿计美元的产品徵收高额关税。川普说，他想要逼迫中国在保护智慧财产及现行贸易关系其他关键方面上彻底改变。

他说，贸易战可能跟前总统雷根（Ronald Reagan）1980年代治下的冷战一样，是场耗时费日的竞赛。他告诉记者：「赌注如此之高，我们得拨乱反正。如果得花上十年，那就花十年吧。」

柯德洛表示：「这就是那种要考虑影响深远后果的事…所以如果需要我们花更多时间去做、去拨乱反正，那就这样吧。」

「我没有经历过整个冷战，但也历经很长的时期，你知道，得要花上数十年才能达到我们希望与旧苏联共处的情况。」

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