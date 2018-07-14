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此内容发布于2018年7月15日 上午1:20 最后更新 - 2018年7月15日 -01:20

（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普16日将和俄罗斯总统蒲亭举行高峰会，而美国国家情报总监柯茨昨天警告，美国因承受网络攻击威胁处于「危急关头」，且俄罗斯是最具侵略性的攻击者。

柯茨（Dan Coats）在华盛顿举行的一场活动上表示：「前有警告标志，系统也正亮起红灯。这就是为什么我认为我们正处于危急关头。」

他说：「如今，这个国家的数位基础设施确实正受到攻击…俄罗斯、中国、伊朗和北韩的攻势最为猛烈。」

「他们每天都试图渗透我们的数位基础设施，并对美国境内的目标发动一系列入侵网路及攻击行动。」

柯茨说，他们的目标是企业、各级政府、私人机构及「重要基础建设」的设施。

他也说，他们意在每天破坏民主体系，无论是否正逢选举。

柯茨表示，俄国是侵略性最强的外国攻击者，「毫无疑问」。

美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）正着手调查俄罗斯是否涉入2016年总统大选及与川普阵营勾结。

穆勒昨天起诉12名俄罗斯情报人员，指控他们涉嫌在总统大选时，骇入民主党总统候选人希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）竞选团队和民主党的电脑。

柯茨表示，期中选举将于今年年底登场，美国迄未出现类似2016年的干预选举手法。

但他也说：「我们意识到，相似情况重演，仅是点击一下键盘的距离而已。」

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