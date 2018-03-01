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此内容发布于2018年3月1日 下午3:50 最后更新 - 2018年3月1日 -15:50

（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普今天不顾白宫内部的强烈反对，宣布将对进口钢铁与铝制品课徵分别高达25%与10%的惩罚性关税，以保护美国业者，但此举可能引爆与中国和欧洲的贸易战。

川普表示，他「下周」将正式批准相关措施以保护美国钢铁与制铝业者。

他说：「我们下周就将订定相关关税。」他又说，这些关税将会实施「很长一段时间」。

钢铁和铝都是营建与制造业的命脉，川普在白宫内阁室会晤业界领袖后宣布，将对进口钢铁制品课徵25%关税，铝制品税率则为10%。

这项宣布势必会引发中国与欧洲联盟愤怒，二者的官员都已警告会采取反制措施。

不过，川普根据全球贸易协定中很少引用的国家安全条款所作的这项决定，也可能对南韩和加拿大的业者有很大冲击。

欧洲联盟执行委员会主席荣科（Jean-Claude Juncker）随即表示，欧盟「将坚定作出相称回应」，加拿大国际贸易部长沈潘（Francois-Philippe Champagne）也批评美方此举令人无法接受，外长方慧兰（Chrystia Freeland）更扬言采取报复行动。

在中国看来，川普作此宣布的时机特别有挑衅意味，因为中国国家主席习近平的首席经济智囊刘鹤正在华盛顿与美方举行贸易会谈。

了解内情人士透露，尽管经济顾问寇恩（Gary Cohn）等人强烈反对，认为此举终将损及美国产业，川普仍执意作此决定。

这些人士又说，川普作出这个令人震惊的决定后，不无可能再作些修正，好让欧洲盟国以及加拿大和南韩较能接受。

中国虽然只占美国进口钢铁制品总量的2%，但中国业者产能大举扩张导致世界供应过剩，价格因而下滑，这损及美国的业者，美国商务部形容这种情况构成国家安全威胁。

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