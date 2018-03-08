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此内容发布于2018年3月8日 下午2:05 最后更新 - 2018年3月8日 -14:05

（法新社华盛顿8日电） 白宫今天将对贸易伙伴祭出惩罚性关税，美国总统川普誓言对美国「真正的朋友」会展现弹性，他点名批评德国，但也将澳洲列入可能获得豁免的名单。

由于新关税措施在行政部门内部引发政策论战，也受到外界强烈反对，川普下午在白宫接见钢铁和铝业的劳工时是否会正式签署原本不太确定，但白宫已发布声明说，川普将在下午3时30分（台湾时间9日凌晨4时30分）签署批准相关关税。

川普上周表示，将对由外国进口钢品课徵25%的高关税，铝的税率则是10%，此举引发各界忧虑将爆发全球贸易战。

不过，川普今天表示，除了与美国缔订北美自由贸易协定（NAFTA）的邻国加拿大和墨西哥外，澳洲和「其他国家」也可能获得豁免。

他在内阁会议指出这项争议政策的可能赢家和输家，并说：「我们将会非常公平，也将非常有弹性。」

川普说，如果美国与加墨两国重新谈判北美自由贸易协定能达成协议，「我们很可能不会对这两个国家课徵那些关税」。

他又说：「我们与澳洲的关系非常密切。我们对澳洲有贸易盈余，这是个了不起的国家，我们长期的伙伴，我们会和他们合作。」他又说，有些「其他国家」有可能获得豁免。

不过，川普把目标锁定欧洲联盟的最大经济体德国，认为德国因表现不好可能会被课徵关税。

他在批评有些国家占美国的便宜时，指控德国行事不公平，对北大西洋公约组织（NATO）付出的经费远不如美国。

他说：「这些年来有些朋友和敌人在贸易与军事大占我们的便宜。看看北约组织，德国只付出国民生产毛额（GDP）的1%，而我们的国民生产毛额更大，支付比例却达4.2%，这并不公平。」

外界原本以为川普的首要目标是中国。但皮特森国际经济研究所（Peterson Institute）的专家如今认为，美国的盟友恐将反而首当其冲，对美出口将减少140亿美元。

欧盟、墨西哥和加拿大都已警告，将会采取报复行动，川普这项决定恐将令大西洋两岸间原已欠佳的关系变得更糟。

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