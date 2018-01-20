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此内容发布于2018年1月20日 上午6:35 最后更新 - 2018年1月20日 -06:35

（法新社华盛顿20日电） 今天是美国总统川普上任周年，但由于联邦参议院没能赶在午夜前通过临时拨款法案，美国联邦政府在断炊下，深夜零时即刻停摆。

共和党抨击民主党，挟预算逼迫他们协商俗称「追梦人（dreamers）计画」的「童年抵达者暂缓驱逐办法」（DACA）；民主党则指责，共和党拒绝协商这项保障童年入境非法移民免遭驱逐的计画。

今天零时起，虽然国会议员仍在参议院争论不休，联邦政府将暂停提供部分服务，部分部门暂停运作。

重要服务与军事活动不受影响，但许多公共部门员工将放无薪假。预算案通过、联邦政府重新运作前，即使正在执行任务的军人也暂时不发薪。

昨天稍早，一项可能使联邦政府免于停摆的协议浮出台面。当时，川普与参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer），似乎快要就保障「追梦人」免遭驱逐的一项计画达成协议。

但参院最终讨论以临时拨款法案让政府再运作4周时，并没有这样的妥协化为文字送达国会。

共和党在参院拥有51席，比过半多一点的脆弱多数，但需要60票，才能通过让政府得以运转的短期开支法案。共和党未能赢得足够的民主党支持，投票结果为50比49票，法案以10票之差未能过关。

白宫怪罪舒默导致政府停摆。白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）说，国会同意通过政府预算前，川普不会就移民协议与民主党协商。

她表示：「民主党参议员是这场『舒默关门』（Schumer Shutdown）始作俑者。」

「今晚，他们将政治算计置于国家安全、军人眷属、脆弱孩童与政府服务全美人民的职能之上。」

桑德斯说：「民主党为他们鲁莽的要求劫持我们的合法公民为人质。我们不会针对非法移民事态展开协商。」

参院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）呼应白宫发言，但舒默反击，指责川普引导他相信，两党可能在移民争议中达成协议，却未能带动共和党在协议上达成共识。

舒默告诉参院：「每个美国人都知道共和党控制白宫、参议院、众议院。维持政府运作是他们的工作。与我们合作推动法案是他们的工作。」

他表示：「他们控制整个过程的所有细节。管理政府是他们的责任，而他们失败了。」

华盛顿邮报（Washington Post）与美国广播公司（ABC）昨天公布的新民调显示，48%美国人将联邦政府可能关门，怪罪在川普与共和党头上，仅28%归责于民主党。（译者：中央社陈妍君）

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