此内容发布于2020年2月13日 下午9:20

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普的长期顾问因涉「通俄门」而被定罪，川普数度推文议论。司法部长巴尔今天说，川普推文让他很难好好工作。

巴尔（William Barr）接受美国广播公司（ABC）访问时表示：「一直有人在背后指指点点搞破坏，我就不能在司法部好好工作。」

巴尔强调：「我觉得，有关司法部刑事案件的推文应该停止，现在是时候了。」

前特别检察官穆勒（Robert Mueller）于2017年至2019年调查俄罗斯涉嫌干预2016年美国总统选举、图谋拉抬川普选情一案，过程中牵涉到与川普有数十年交情的政治操盘手史东（Roger Stone），史东去年11月以欺骗国会、阻碍调查及干扰证人等罪状被判有罪，检察官建议量刑7至9年。

川普推文抱怨，指史东受到「司法不公」待遇；之后司法部表态，倾向缩短求刑刑期；接着4名承办检察官全数退出此案，部分媒体认为这是一种抗议。

川普否认他的推文构成政治干预。他的推文先是抨击7至9年的量刑建议，之后司法部建议把求刑刑期缩短超过一半，他又推文支持巴尔。

巴尔被问到是否曾与川普谈及史东案的量刑建议，他说「从来没有」。

巴尔还表示：「我很高兴地说，事实上，总统从未要求我在刑事案件中做任何事。」（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

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