下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月13日 下午10:20 最后更新 - 2018年2月13日 -22:20

（法新社华盛顿13日电） 白宫前幕僚波特上周被控家暴请辞后，他未通过完整身家调查却在美国总统川普身边工作，引人质疑，联邦调查局（FBI）局长瑞伊今天出面反驳，完整报告去年7月就已交给白宫。

FBI局长瑞伊（Christopher Wray）对参议院情报委员会的说法也产生新的问题，即为何波特（Rob Porter）只通过临时安全调查，却能在川普身边担任左右手，处理高度机密文件。

白宫处理波特家暴案的态度饱受各界抨击；前川普幕僚秘书波特遭两名前妻公开指控家暴后，被迫辞职。

幕僚长凯利（John Kelly）等白宫高阶官员曾说，6日才从媒体报导得知波特涉嫌家暴。

但FBI去年对波特进行身家调查时，已与他的两名前妻面谈过。

瑞伊告诉参院情报委员会，去年3月提交初步调查报告后，7月提交最终版调查报告，并于11月进行后续调查，这份报告今年1月正式结案。

川普2017年1月上任后，波特任职幕僚秘书，经手椭圆形办公室的某些最敏感资料，这样的工作内容使他的身家调查格外重要。（译者：林宏翰/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line