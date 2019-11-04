此内容发布于2019年11月4日 下午7:35

（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普「电话门」引发的弹劾调查证词纪录今天首度对外公布，前美国驻乌克兰大使尤凡诺维契告诉调查人员，川普7月与乌克兰总统的通话内容让她感到不安。

这场弹劾调查在检视川普如何施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）调查他的政敌拜登（Joe Biden）。

5月突遭撤职的尤凡诺维契（Marie Yovanovitch）表示，她从助理国务卿瑞克（Philip Reeker）那得知川普数月来有意逼退她，她当下「感到震惊」。

尤凡诺维契表示，她看到川普7月25日与泽伦斯基的通话纪录，赫然发现川普曾谈到她，说她「会经历一些事」。

尤凡诺维契说：「我不知道那是什么意思。我非常不安，我现在还是一样。」

根据证词纪录，调查人员问尤凡诺维契：「你当时感觉受到威胁吗？」她回答：「没错。」

川普的私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）和儿子小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）也曾在社群媒体上发文抨击她。

尤凡诺维契说，她最早得知朱利安尼介入乌克兰政策是在去年底，当时乌克兰官员警告她说，这位前纽约市长曾与乌克兰前检察总长联络。

国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）前高级顾问麦金里（Michael McKinley）告诉众院调查人员，他辞职是因为川普和盟友炮轰尤凡诺维契时，国务院选择不为尤凡诺维契说话。

麦金里曾3度请蓬佩奥为尤凡诺维契辩护，但蓬佩奥都没什么反应。

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