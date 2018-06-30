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此内容发布于2018年6月30日 上午9:50 最后更新 - 2018年6月30日 -09:50

（法新社华盛顿30日综合外电报导）全美国各地今天可望串联示威，对总统川普强硬移民政策表达抗议，社运人士更是大声疾呼，要求废除前线移民执法机构。光是华府一地，预料就会有5万，甚至更多人参与。

「家人应该在一起」（Families Belong Together）抗议活动主办单位在网站上说：「我们将在华府，以及全国各地集会。」

华府的示威将从白宫正门对面的拉法叶广场（Lafayette Square）展开，然后游行到国会大厦。

力图遏阻每月数以万计移民进入美国南部边界，川普下令从5月初开始逮捕非法越过边界的成人，包括寻求庇护的人。

许多试图跨越美国和墨西哥边界的人，要不穷愁潦倒躲避黑帮暴力，要不就是为了逃离中美洲动荡。

川普的扫荡造成移民家庭骨肉拆散，儿童被关在链条围成栅栏的笼子里头，他们焦虑不安的画面被广为报导后，这项作法激起美国国内和举世愤慨。

川普上周签署命令，总算结束拆散移民家庭的作法，不过移民律师表示，要完备相关程序，过程势必暨冗长又混乱。

官方数据显示，截至上周末还有大约2000名儿童仍与父母分离。

包括一名国会议员在内的500名妇女28日在美国国会大厦前抗议川普的移民政策而被捕。

示威抗议先前就已在全美遍地开花，不过今天示威的规模可望远远超过之前，光是华府一地预料就会有5万人参与，甚至更多。（译者：何宏儒）

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