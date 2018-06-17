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此内容发布于2018年6月18日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月18日 -00:35

（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普的律师朱利安尼（Rudy Giuliani）今天要求特别检察官穆勒的「通俄门」调查行动也接受调查，宣称这场调查行动，打从一开始由联邦调查局前局长柯米主导时就已蒙尘。

前纽约市长朱利安尼告诉美国有线电视新闻网（CNN）节目「美国国情」（State of the Union）：「川普政府是如何被调查的，我们要穆勒（Robert Mueller）调查行动也照样接受调查。」

他后来告诉哥伦比亚广播公司（CBS）：「现在这是迫切需要找人来调查这群调查人员的案例。」

穆勒针对川普阵营是否串通俄罗斯的调查行动似乎进入尾声，川普和他的律师团连番炮轰，朱利安尼今天再添炮火。

朱利安尼在CNN节目中宣称，穆勒调查行动从一开始就蒙尘，都是因为柯米（James Comey）。

他说：「我认为穆勒调查行动应受调查，不必然是因为穆勒本人，而是因为这项行动的起源。这项行动演变到现在，几乎成了非法且不合道德的调查。」

「我说的是特检接手前的一切。我不认为穆勒和他的人马必须接受调查，除非其中案情不单纯。」

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