此内容发布于2020年4月18日 下午9:20

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天警告，中国若对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情「负有知情责任」，恐面临后果。

川普在白宫简报会上告诉媒体：「原本可以在开始之前就在中国止步，却没有。现在全世界都遭池鱼之殃。」

在媒体问到中国是否该为去年12月在武汉爆发，蔓延全球的2019冠状病毒疾病疫情承担后果时，川普说：「如果他们负有知情责任，那是肯定的。但若是过失，过失就是过失。」

川普说：「不过，倘若他们负有知情责任，那么将面临后果。」法新社汇数据显示，全球2019冠状病毒疾病死亡病例已超过15万例。

川普表示：「这个过失是失控引发的，还是蓄意造成的？两者有很大的差别。」

川普说：「无论是哪一种，他们当初都应让我们一探究竟。我们之前提出要求，但他们不放行。我想他们知道情况糟糕，感到丢脸。」

「他说他们正在进行调查，所以让我们看看调查出什么结果。但我们也在进行调查。」

川普政府曾表示，他们不排除新型冠状病毒是从武汉的实验室研究蝙蝠时「意外」传播出去。

美国福斯新闻频道（Fox News）15日报导，病毒可能是中国武汉病毒学实验室所研发，用以展现中国的病毒识别力和对抗力。川普表示，美方正寻求厘清病毒是否源自中国实验室。

中国外交部发言人赵立坚驳斥美国媒体报导，说病毒来自武汉实验室的说法「毫无科学根据」。赵立坚还曾指控可能是美军把病毒带进中国。

川普也质疑中国公布的官方疫情数据，说每10万人0.33人死亡「的数字有问题，是不可能出现的数字」。

根据川普白宫简报会的图表数据，美国死亡率为10 万分之11.24，法国27.92，西班牙42.81。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram