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此内容发布于2018年12月4日 上午12:35 最后更新 - 2018年12月4日 -00:35

（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普今天提议与中国领导人习近平及俄国总统蒲亭会谈，以终结他所谓「大规模且不受控的军备竞赛」，还抱怨砸太多军费，态度与先前提倡增加国防支出大相迳庭。

川普10月曾扬言，要退出美俄在冷战期间签署的中程核飞弹条约（INF Treaty）。批评人士认为，此举会引发美俄新一轮军备竞赛。当时川普表示，他会强化美国核武库，「直到大家恢复理智为止」。

不过川普今天显然更惟恐国防预算在全国预算比重升高。

川普今天一早就推文说：「我确信在未来某个时候，习主席、我和蒲亭总统将会开始讨论，如何以有意义方式停止大规模而且无法控制的军备竞赛。美国今年就支出7160亿美元军费。疯狂！」

川普去年上任后屡次表示，庞大的美军面临资源严重匮乏，誓言「大力重建」武装部队。他所属的共和党和军事领袖多年来感叹欧巴马时代将军费削减太多，伤及美国军力，尤其面临中俄军事扩张。

尽管川普今年经常拿国防支出增加来说嘴，他现在似乎心生迟疑。白宫10月刚宣布，各部会必须将明年10 月起的2020会计年度预算削减5%。川普表示，希望国防支出砍为7000亿美元。

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