此内容发布于2019年8月18日 上午5:35

（法新社华盛顿17日电） 美国与阿富汗塔利班叛军看来即将达成和平协议，引起华府各界担心，美国总统川普急欲从阿富汗撤军，却可能让阿富汗内战陷得更深。

18年前911事件发生后，促使美军率先进驻阿富汗，川普昨天表示，他为结束战争的会谈协商感到高兴。

最近几天来，多位美国官员透露，美方在卡达 （Qatar）与塔利班协商，不久将有协议结果。

美国谈判特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）有望与阿富汗塔利班叛军达成协议，预料他将很快重返中东地区。

这项可能的历史性协议，在华府引发一阵抨击，来自各界的批评，从新保守主义者到前民主党政府官员，到前军队英雄都有。

在推特上、在报纸专栏与专访的评论，都对1万4000名美军部队仓促自阿富汗撤军一事持审慎态度，并警告说，有人想藉撤军为自己在明年总统大选加分。

这些批评者呼吁川普看待阿富汗战争，应如同他与北韩交涉、处理核武议题一般，坚持宁可无协议，也不要一个坏协议。

退休将领裴卓斯（David Petraeus）在华尔街日报专栏警告说：「无论如何，川普政府都不能重蹈前政府在伊拉克的覆辙，而同意从阿富汗全面撤军。」

裴卓斯提到美国前总统欧巴马，当年如何将美军撤出伊拉克，却助长伊斯兰国（Islamic State,IS）崛起。

川普打算与阿富汗签署和平协议的重点是：美军撤出阿富汗，塔利班则保证不让盖达组织或伊斯兰国在塔利班所掌控的阿富汗境内活动。

未来双方将立即停火，塔利班也会与阿富汗政府展开谈判。塔利班叛军至目前为止，都拒绝与阿富汗政府对话。

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