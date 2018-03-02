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此内容发布于2018年3月2日 下午10:05 最后更新 - 2018年3月2日 -22:05

（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普决定对钢铁、铝与其他产品课徵高关税，此举恐将引发全球贸易战争。有学者警告，美国恐怕很快就会自食恶果，伤害经济成长。

经济学者警告，川普政策本身会提高进口美国产品成本，对消费者来说，进口产品售价恐会上涨。然而随着其他国家对美采取报复手段，所带来的长远影响将冲击美国与全球经济。

●全球贸易战争如何开始？

川普片面决定，钢铁与铝制品分别课徵25%与10%关税，几近逼使美国贸易伙伴采取报复手段，并向世界贸易组织（WTO）投诉贸易纠纷。

欧洲联盟（European Union）已经宣布，准备对摩托车商哈雷大卫森（Harley-Davidson）、酒商波本（Bourbon）、Levi's牛仔裤等美国产品采取反制手段。

中国表示，可能采取「必要措施」以保护出口商，并已经针对美国进口的高梁发动反倾销调查，还点名可能锁定美国大豆作为报复对象。

●对全球经济有何冲击？

贸易往来是全球经济成长的一大推力，国际货币基金（IMF）一再警告，保护主义政策可能危害世界经济复苏。

IMF发言人莱斯（Gerry Rice）今天在声明中说：「美国总统宣布的进口管制恐怕不只会伤害美国以外的经济，同时也对美国自身经济造成伤害。」

美国联邦准备理事会（Fed）新科主席鲍尔（Jerome Powell）本周同样警告，关税不是解决贸易问题的方法。

经济学者表示，冲击程度要看其他国家如何报复。

贝伦堡资本��场（Berenberg Capital Markets）经济学家李威（Mickey Levy）说：「关税对于巨观经济环境的影响，关键取决于它是否伤害了企业与家庭的信心。」

「无论任何理由，施加关税是不良的经济政策，时机也不恰当。」

英国经济研究机构牛津经济公司（Oxford Economics）学者达科（Gregory Daco）说，尤其是报复手段增加之后，关税政策很快就会开始冲击美国经济成长。

●消费者是赢家或输家？

进口产品加税可能使得很多产品价格上涨。日本车商丰田已警告，如果丰田美国厂无法再进口价格实惠的钢铁，产品可能大幅涨价。

涨价可能减缓消费，对于长年由家庭消费带动的美国经济成长来说埋下隐忧。

达科指出，尽管美国工厂能增加国产钢铁与铝制品，但成本将会高于进口产品，因此「也会发生增加的国内生产成本转嫁到消费者身上的情况」。

●美国有好处吗？

美国农业团体不满新保护主义政策，指出川普此举保护了钢铁与制铝业者，但却开了一扇报复之门，严重影响农业等其他产业。豆农现在很担心出口中国的大豆要被课税。

此外罐头制造商、商业团体与其他产业也都呼吁白宫考量其他产业可能受到的损害。前总统小布希在2002年对钢铁课徵关税18个月，这段期间经济学家估计造成美国20万失业人口。

●北美自由贸易协定（NAFTA）是折衷方案吗？

针对北美自由贸易协定，美国、加拿大、墨西哥已经进行了6个多月艰困的重新谈判。

北美自由贸易协定在1994年生效，川普一向称之为「灾难」并且再三威胁，如果重谈不能带给美国公司与劳工好处，美国就要退出协议。

北美自由贸易协定第7轮谈判5日将在墨西哥落幕，许多专家今天表示，川普的决定可能会使美国与其他两个国家谈判更加复杂。（译者：林宏翰/核稿：卢映孜）

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