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此内容发布于2018年6月6日 上午12:05 最后更新 - 2018年6月6日 -00:05

（法新社华盛顿/渥太华5日电） 白宫今天表示，美国总统川普正「认真考虑」分别和加拿大与墨西哥签订双边贸易协定，取代有20年历史的北美自由贸易协定（NAFTA），但加墨都倾向保留这个三边协定。

川普经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）今天在福斯新闻台（Fox News）表示：「他偏好双边协议，他正在看的是两个非常不同的国家。」

柯德洛表示，昨天他向加拿大一位高官提出双边协定的想法，正在等待回应。

美方抛出另订双边协定的想法之后，加拿大政府消息人士表示，渥太华「不排除」另行和美国缔结协定取代NAFTA。

加拿大高阶官员对法新社淡化此事，但未否认政府消息人士的说法。

这位官员告诉法新社，加拿大和美国「现在不可能」缔结双边协定。

「我们还没到要求订定双边协定的地步…我们还是专注在三边重新谈判NAFTA。」

墨西哥经济部长瓜哈尔多（Ildefonso Guajardo）也发布声明说，墨国希望维持美加墨签订的NAFTA。

瓜哈尔多表示，墨西哥认为NAFTA「高度有利」，也吸引了寻求进入北美市场的外国投资人。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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