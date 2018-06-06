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此内容发布于2018年6月7日 上午1:05 最后更新 - 2018年6月7日 -01:05

（法新社克里夫兰6日电） 连4年在美国职篮NBA总冠军赛对上骑士，勇士总教练柯尔都没怕过，但现在，总统川普在白宫办起爱国歌曲「合唱」趴，连一向泰山崩于前而色不变的柯尔，也惊得瞠目结舌。

去年9月川普取消邀请NBA总冠军队勇士参观白宫，今年又旧事重演，取消邀请职业美式足球联盟NFL冠军队费城老鹰（Eagles）造访白宫，并在昨天办了「歌颂美国」（Celebrate America）爱国庆祝派对代替。

勇士今天在总冠军赛第3战前练球时，柯尔（Steve Kerr）忍不住开炮，批评川普太执着「天佑美国」（God Bless America）的字面意思。

「当你知道老鹰在他们社区所做的好事，你就知道取消邀请老鹰多让人啼笑皆非，我真是倒退三步。」

「我们反而是靠在白宫合唱军歌来展现爱国心，真让人匪夷所思。」

柯尔被问到，运动现在到底是团结还是分化了美国，柯尔马上称赞运动的美德。

「运动向来是团结的东西，这是运动最美妙的地方之一。」

「看看老鹰为费城市做的事，还有大家多开心。运动凝聚人心。」

「政治上，我们不巧处于很有趣的时刻，但退一步说，我们有很多运动员不怕说出心里话。」

柯尔说，他看到运动明星有多爱国，透过慈善工作和捐款帮助其他人，像是勇士球星「KD」布兰特（Kevin Durant）捐了1300多万美元给德州、马里兰州和加州的青年计画。

柯尔表示：「运动员透过社区服务展现爱国心，这总统却把一切都转为政治游戏和评分游戏，还不避讳地展现民族优越。所谓的爱国，是帮助同胞。」

「我真的为这个国家的人民感到自豪，他们接受现在的状况，却不会把这转化成政治游戏。他们只想做善事。」（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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