川普意外现身白宫新闻简报室 大赞裴洛西

此内容发布于2019年1月3日 下午9:35

（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普今天释出善意，破天荒首次现身白宫新闻简报室，当着媒体说他会与民主党掌控的众议院找出合作领域，还大赞议长裴洛西，但仍不忘向国会要钱筑边墙。

众议院今天开议，民主党资深议员裴洛西（Nancy Pelosi）睽违8年再度担任众院议长后，川普旋即意外现身白宫新闻简报室。

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）在白宫新闻简报室介绍美国边界巡防队（Border Patrol）一支分队的巡逻人员出场后，宣布川普本人也来到现场。这是川普上任以来首度踏进白宫新闻简报室，面对他经常公开谴责的记者们。

哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）和法新社报导，川普说：「大家好，这真是个美丽的地方，我还没来过。新年快乐。」

裴洛西是川普推文攻击的常客之一，但川普今天却非比寻常地以溢美之词称赞对方。民主党在11月期中选举比选前增加40席，川普恭喜她有「无与伦比的成就」。

川普说：「希望我们能一起合作，完成很多事情，像是基础建设等更多东西。我知道他们已经迫不及待了。」

但川普仍坚持今天开议的新国会需拨款筑边墙。川普的这个要求已经让美国政府持续停摆将近2周。

川普说：「不能没有一道形式强固的屏障－随便你们怎么称呼它。如果没有一道墙，就没有边境安全，行不通的。」

与会的边防人员还轮番称赞川普筑墙的承诺。川普打算筑边墙，遭民主党和多数民众批评没有考虑到移民实际情况。（译者：陈昱婷/核稿：陈亦伟）

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