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此内容发布于2018年7月15日 上午10:50 最后更新 - 2018年7月15日 -10:50

（法新社赫尔辛基15日电） 美国总统川普访问欧洲前曾预言，16日在芬兰首都赫尔辛基与俄罗斯总统蒲亭的历史性高峰会，可能是这趟欧洲行「最容易」的一部分。他此行已在布鲁塞尔和英国引发不少争议。

美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）13日以涉嫌干预美国2016年大选为由起诉12名俄国间谍，使外界再度聚焦川普阵营当时是否可能获蒲亭（Vladimir Putin）暗助，才成功入主白宫。

在两国领导人首度举行一对一高峰会前，克里姆林宫表示，当局将川普视为「谈判伙伴」。

克里姆林宫顾问鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）13日说：「双边关系处在非常糟糕的状态下，我们必须着手纠正。」

川普和蒲亭明天在芬兰总统府会面后，下午将召开联合记者会。两人的关系备受瞩目，外界届时有机会深入观察。

峰会将由一对一会谈揭开序幕，届时会场内只有传译陪同；之后才在双方代表团参与下进行工作午餐。

美国的盟邦正绷紧神经，密切关注川普和蒲亭互动的方式，是否与他拥抱诸如中国国家主席习近平，甚至北韩领导人金正恩等其他独裁者如出一辙。

华府智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）外交政策研究人员波利亚可娃（Alina Polyakova）说：「蒲亭极度善于洞察人的个性和特质，这早有明证。」她强调，蒲亭曾受训成为前苏联国家安全委员会（KGB）间谍。

她说：「他将透过有点像是一对一的方式，赞扬川普并试着与他建立关系，川普吃这一套。」

川普13日表示：「我不会抱持很高的期望，但我们可能讨论出令人非常惊奇的事情。」

他也坚称，他对俄国的态度向来远比「不诚实」的媒体所认为的还要「强硬」，且「绝对」会提出有关干预大选的问题。

若干华府人士和美国盟友担心，川普可能与俄罗斯讨价还价。川普在加拿大的七大工业国集团（G7）高峰会呼吁各方考虑是否重新接纳俄罗斯，并取消因兼并乌克兰克里米亚地区而对莫斯科当局实施的制裁。

不过，川普在贸易上对俄罗斯等多国课徵关税，并决定撕毁伊朗核协议，就让蒲亭没那么开心了。

川普还坚称，有意就俄国核武快速发展和现代化一事向蒲亭施压。

尽管如此，政治分析家马拉申科（Alexey Malashenko）表示，对蒲亭来说，只要川普坐上谈判桌，就等于「非正式承认俄罗斯是强权国家」。（译者：刘文瑜/核稿：何宏儒）

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