下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月23日 下午8:35 最后更新 - 2018年11月23日 -20:35

（法新社华盛顿23日电） 美国媒体今天报导说总统川普表示对财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）有所不满后，川普随即上推特留言，说他「非常满意」并以财长表现为荣。

川普推文说：「我非常满意且以财长梅努钦表现为荣。『假新闻』喜欢写与事实相反的报导，引述假消息来源或吃醋的人说法，但这些都是不实的。他们从不喜欢问我的说法，因为这会毁掉他们的故事。」

「华尔街日报」（WSJ）稍早报导，川普逐渐对梅努钦产生反感，将他对联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）升息的不满怪到梅努钦头上。

报导引述川普顾问说法指出，川普也表示不满梅努钦质疑对中国的惩罚性贸易行动，以及最近股市动荡。

报导引述知情人士指出，川普与一名赞扬梅努钦表现的人谈话时提到股市动荡，并问说「如果他这么能干，为何发生这种事」。

川普的白宫人事流动率高，人尽皆知，前国务卿提勒森（Rex Tillerson）和前司法部长塞申斯（Jeff Sessions）等重量级官员，都在失去老板川普的信任后出局。

不过对梅努钦有利的地方在于他与川普相识多年，而且是出了名地死忠，不会让歧见涌上台面。

然而主要症结据说在于川普对鲍尔感到恼火。尽管是川普提名鲍尔出任联准会主席，他仍迁怒梅努钦。联准会是独立运作的机关，今年已3度升息，让川普感到不悦，认为会害到经济和他2020年寻求连任机会。

报导一出后，白宫发言人华特斯（Lindsay Walters）在声明中说，川普长久以来都很清楚他对联准会的看法，还说川普「欣赏」梅努钦的表现，而且「他一直有效地执行总统的施政议程」。

Neuer Inhalt Horizontal Line