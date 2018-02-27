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此内容发布于2018年2月27日 上午5:20 最后更新 - 2018年2月27日 -05:20

（法新社纽约27日电） 受到不满川普执政的怒气驱动，美国女性参选公职人数创新高，从退役海军飞行员、千禧世代网页开发者到得奖言情小说作家，各路女性挺身而出，希望革除政坛长期的性别不平等。

女性目前在国会席次中仅占2成，这将在11月期中选举成为一大推力。民主党决心扭转共和党掌控多数局面，并且狠狠打击他们讨厌的总统川普。

耶鲁大学女性竞选学校（Women's Campaign School）执行董事鲁索（Patti Russo）说：「我奋斗了30年，从没见过现在这种情景。实在令人振奋。」耶鲁大学女性竞选学校25年来培训女性竞选公职。

从川普2016年11月当选总统震惊全球、华府去年出现女性大游行，到「#我也是」（#MeToo）反性骚扰运动、去年几州的地方选举和今年1月川普发表国情咨文，她办公室的电话一直响个不停。

罗格斯大学（Rutgers University）美国妇女政治中心（Center for American Women and Politics）表示，今年可望参选国会议员的女性人数是2016年的两倍，437人参选众议员，51人参选参议员。她们大多是民主党人。

报导说，对于川普这样一个毫无政治经验且曾吹嘘对女性伸出咸猪手的人赢得白宫大位，她们深感愤慨，而且不满希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）竟然会败选，尤其希拉蕊时常被视为史上最够格总统候选人。

美国组织「艾蜜莉名单」（Emily's List）表示，川普当选后，已有3万多名女性联络他们，表示有兴趣竞选公职。「艾蜜莉名单」致力对于维护堕胎权的民主党女性参选人提供支持。

上个世代，通常是45岁左右的女性会考虑竞选公职，如今，中位年龄是30岁出头。

29岁的网页开发者布朗（Lindsay Brown）准备在新泽西州参选国会议员。她说：「我妈很震惊。不过她也很高兴，而且引以为荣。」然而布朗还有一段很长的路要走，除了要设法筹措选举经费，还必须获得200人连署才能登记参加4月共和党初选，目前她只获20人连署。

相形之下，来自附近选区的民主党参选人薛瑞尔（Mikie Sherrill）曾是海军飞行员，光是本月就在线上募集4万2000美元经费。

此外，今年料将有近80名女性竞选州长，打破1994 年的34人纪录。目前50位州长中仅有6人是女性。

而在乔治亚州，身兼商人、律师且出过小说的艾布兰（Stacey Abrams），希望为非裔女性打破州长的「玻璃天花板」。

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