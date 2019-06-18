此内容发布于2019年6月18日 下午9:20

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普扬言下周起驱离非法移民，引来两党炮声隆隆。民主党人认为川普制造恐慌，自由派议员欧加修-寇蒂兹更指责，政府在边界的举动，和纳粹1930年代设集中营没两样。

川普昨天在推文中矢言，无证移民「入境的当下」，就会被美国移民暨海关执法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）逮捕或驱离。

川普和民主党对手准备展开2020年大选竞选活动之际，川普此言，把充满争议的移民议题推上台面。

从中美洲多国前来美国的移民暴增，已超出美国当局暂时庇护与处置的能力。川普称这是「入侵」，并把对抗非法移民列为政府的核心政纲。

川普今天在佛罗里达州奥兰多的造势会展开竞选连任活动，他在活动前夕发布上述贴文，暗示移民将是他2020选战主轴。

包括寻求取得党内提名、期盼挑战川普的参选人在内，多位民主党人严词批评川普，指责他做此宣布，是在迎合保守派支持者。

川普在国会最大的民主党政敌、联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）痛批川普此言「恶毒、偏执，只是想制造社群恐慌」。

德州圣安东尼奥（San Antonio）前市长、也是总统大选唯一拉丁裔参选人卡斯楚（Julian Castro）指控川普「口出种族主义谎言，制造关于移民的恐慌」。

另一位参选人、加州联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）则说，川普的威胁恐让美国留下「可耻的污点」。

欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）更把美国在边界的举动，和纳粹1930年代关押犹太人划上等号。

欧加修-寇蒂兹指责川普「独裁和法西斯的执政」说：「在这个自由的国度，集中营现在却是为人接受的作法，真让人不舒服。我们得对此做点事。」

但欧加修-寇蒂兹此言立即引来众院第3号共和党人钱尼（Liz Cheney）的反驳，她力劝欧加修-寇蒂兹多了解600万犹太人死于大屠杀的历史。

「你羞辱了他们的记忆，也让自己丢脸。」（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram