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此内容发布于2018年7月11日 下午9:50 最后更新 - 2018年7月11日 -21:50

（法新社布鲁塞尔11日电） 美国总统川普在北大西洋公约组织（NATO）峰会上，大肆抨击德国依赖俄罗斯天然气将沦为俄国俘虏，并可能加深欧洲联盟（EU）对于争议性北溪天然气2号管线的内部分歧。

川普批评的北溪天然气2号管线（Nord Stream II），起点将从俄国开始，经过波罗的海再通往德国。管线在德国及芬兰沿海的建设准备工作5月已展开，工程预计明年底完成。

负责营运管线的北溪集团（Nord Stream AG）预测，欧盟的天然气需求将在未来20年增加1200亿立方公尺。

欧盟的天然气进口来自俄国比例占41%，挪威35%、北非12%、各大液化天然气供应国占12%。

这条管线已经引发欧盟内部分歧，波兰和其他东欧国家担心，管线可能被当作提升俄国对欧盟影响力的工具。

另外，川普支持推动美国天然气供应商寻找新市场，但俄国向欧盟供应更多廉价天然气，将减少美国供应商的出口机会。

川普还抨击德国签下协议，将透过北溪天然气2号管线加倍进口俄国天然气，并指控柏林当局花费数十亿欧元满足自身对于俄国能源的需求，而这些经费原本可以用在北约防御事务上。

不同于历届美国政府，川普将华府对于跨大西洋共同防御的承诺，联结到他希望其余28个北约盟国要支付更多费用的要求。

有分析家认为，川普采取一种国际政治的交易手段，而不是以战略手段对抗俄国。（译者：陈彦钧/核稿：徐睿承）

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