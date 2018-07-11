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此内容发布于2018年7月11日 上午8:20 最后更新 - 2018年7月11日 -08:20

（法新社布鲁塞尔11日电） 德国总理梅克尔（Angela Merkel）今天表示，德国「决策独立自主」，反击美国总统川普批评德国沦为俄国「俘虏」说法。

梅克尔抵达布鲁塞尔出席北大西洋公约组织（NATO ）气氛紧绷峰会时表示：「我本人也经历过德国部分领土遭到苏联占领的时代。」梅克尔成长于共党政权统治下的东德。

梅克尔指出：「我十分高兴，我们今天已统一在自由之下，成为德意志联邦共和国，我们因此也可自订独立政策，而且决策独立自主。」

川普稍早批评，由于德国仰赖俄国天然气，并将随着新管线的建造而增加依赖度，德国已沦为俄国的俘虏，受到俄国的控制。

德国军费低于北约成员国同意的目标水准。面对川普一再批评德国国防支出，梅克尔也做出回应。

梅克尔强调：「德国非常感激北约，完成统一也和北约大有关系，但德国也为北约尽心尽力。我们是北约部队第2大提供者，我们把多数军力贡献给北约。」

北约成员国2014年同意，计画提高年度军事支出，达到成员国国内生产毛额（GDP）2%。

北约昨天公布的数据显示，欧洲最大经济体德国军费只占GDP1.24%，美国达到3.5%。

在新的计画下，德国已宣布打算在未来10年提高军费80%。但是，川普今早已说，这是不够的。

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