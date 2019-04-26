（法新社华盛顿26日电） 美国民主党2020年总统参选人拜登今天面临外界用放大镜检视，不只现任总统川普挑剔他的年纪，也遭女性组成的专家小组质疑他过去对女性不当肢体接触。

纵使这次民主党为摘下川普（Donald Trump）官帽而参选人数大爆炸，身为美国前副总统的拜登（Joe Biden）可能没想到宣布逐鹿白宫事隔一天，就被川普视为头号眼中钉。

72岁的川普发动新攻势，攻击76岁对手拜登的年纪，称他让自己相形之下「显得非常年轻」。他在白宫面带微笑告诉记者：「我是最年轻的人。我是年轻且充满朝气的男人。」

川普提及拜登时说：「我看着拜登，不知道他状况如何。」拜登若当选，将成为美国历来最年长的总统。

川普表示：「我从来不会说谁太老，但是我知道他们全都让我看起来非常年轻，不论是在年纪，或在精力方面。」

拜登今天在美国广播公司（ABC）热门脱口秀「观点」（The View）坦言政治是一门「秀给我看的生意」，选民不只衡量候选人的政见，也会评估他的体力是否胜任。

拜登谈及川普时表示：「若他跟我比起来比较年轻有活力，那我可能得告老还乡了。」

川普以热爱速食并厌恶运动闻名，严格来说，他已经达到肥胖程度，然而川普的医师在2月宣称他「整体健康状况良好」。

川普试图将拜登形塑成不适任总统大位，给他的潜在劲敌取绰号为「爱睡的乔」；拜登则将自身塑造为活力充沛的候选人，坚称他比较像是「亢奋的乔」。乔是拜登的名字。

对于今年有多名女性指控拜登对她们不当碰触，他回应：「我冒犯了你们的个人空间。我很抱歉发生这样的事。」拜登是指他在政坛打滚半世纪期间，致力安抚、感谢或鼓舞女性时的触碰举动。

他说：「我认为我所做的一切，并非故意做错或有不当之处，这部分我并不感到抱歉。」（译者：王品轩/核稿：卢映孜）

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