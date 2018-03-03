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此内容发布于2018年3月3日 上午1:20 最后更新 - 2018年3月3日 -01:20

（法新社华盛顿2日电） 消息人士告诉法新社，对美国政府与国会山庄而言，总统川普突然宣布钢铝关税政策，让很多人措手不及。白宫官员甚至没有完成提案审查。

关税政策消息一出，全球股市下跌、贸易伙伴与美国企业团体反弹之际，美国政府官员纷纷开始为政策护航，表示关税造成耐久品及消耗品涨价的幅度微不足道。

白宫官员表示，进口铝制品课徵10%关税之后，一架3.3亿美元波音777客机只会涨价2万5000美元。

官员表示：「这也不会造成失业，因为我们的劳动市场供不应求。」

不过经济学者表示，前总统小布希2002年对钢铁课徵关税，不到2年内造成数以十万计的人失业及数以十亿计美元的薪资损失。

相较于生产钢与铝的业者，购买铝与钢铁制品的产业对美国经济产能的贡献更多。

对外贸易委员会（NationalForeign Trade Council）主席叶克沙（Rufus Yerxa）告诉法新社：「当美国总统公开呛声，说贸易战是好事，要赢不难，一想到此我就不寒而栗。」

叶克沙说，基于国家安全而祭出的关税，不应该施加在盟国上。「这是对全部盟国的敌意动作，好像在说，你们威胁我们国家安全，你们能得到的就像这样蛮横。」

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