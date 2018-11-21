下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月21日 上午2:20 最后更新 - 2018年11月21日 -02:20

（法新社德黑兰20日电） 美国总统川普承认沙国王储有可能是异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）命案的幕后主使，但他誓言继续支持盟友沙乌地阿拉伯。对此，伊朗外交部长查瑞夫发推文嘲讽川普。

查瑞夫（Javad Zarif）今天稍晚在推特（Twitter）写道：「川普先生荒诞地把他针对沙乌地暴行的可耻声明第一段，完全用于指责伊朗进行他可以想得出来的各种违法行为。」

针对沙乌地所发表的声明，川普确实列举对伊朗的各项指控为开端，作为继续支持沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）的理由。

查瑞夫并说：「也许我们对加州野火也有责任，因为我们没有帮忙耙地。」

这段回应是针对川普近日宣称，森林大火━例如近日肆虐加州北部的野火━可因「多花时间耙地、清理和做相关工作」而得以预防。

愈来愈多证据显示，沙乌地政府涉及哈绍吉命案，其中包括美国政府情报部门的情资。尽管如此，川普依然拒绝接受。

川普写道：「王储有可能事先知道这起悲剧。他也许知情，也许不知情！」（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line