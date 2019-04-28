此内容发布于2019年4月28日 上午8:05

（法新社华盛顿27日电） 年度白宫记者协会晚宴原应是联络感情的聚会，让白宫记者和美国总统齐聚饭店宴会厅谈笑。但现任总统川普今天却再度失约，并选择现身千余公里外的一场造势活动发言抨击媒体。

白宫记者协会（White House Correspondents' Association）会员今天身着晚礼服或打领结，盛装出席在华府市中心华盛顿希尔顿饭店（Washington Hilton）举行的今年晚宴。

川普今天却在1100公里外的威斯康辛州绿湾市（Green Bay）出席一场造势活动，对现场戴棒球帽的支持者发表演说。他一如以往，将部分演说时间用来慷慨激昂批评「假新闻媒体」或「人民的敌人」。

川普对造势会场惯常情绪激昂的支持群众谈到媒体时说：「他们是造假的人。我告你们，你们知道什么烂透了？他们的收视率烂透了，因为人们不相信他们。」

而在华府，白宫记者协会主席诺克斯（Olivier Knox）告诉晚宴出席者，他不想一直提到川普，但他呼吁反对川普的说辞。

诺克斯表示：「假新闻和人民敌人既非画龙点睛关键词，也非宠物名，更不适合总统身分说出。对于那些努力实现让掌握权力人士必须对自身言行负责的男性和女性，我们应该抵制为了政治私利攻击他们。」

美国总统并无义务出席白宫记者协会晚宴，但自1921年首届晚宴以来，历任美国总统通常会在任内出席这场活动，仅前总统雷根（Ronald Reagan）1981年因遇刺缺席。

然而，川普今年已是连续第3年抵制他口中「无趣」和「负面」的白宫记者协会晚宴，即上任以来从未出席。

川普还命令幕僚也拒绝受邀出席，凸显他对白宫记者协会晚宴的排斥。例如白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）今天便出现在威州造势活动舞台上。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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