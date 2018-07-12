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此内容发布于2018年7月12日 上午7:50 最后更新 - 2018年7月12日 -07:50

（法新社伦敦12日电） 美国总统川普今天首度以美国元首身分抵达英国访问，迎接他的是层出不穷的抗议，以及英国脱离欧洲联盟所引发的混乱政局。

川普预定停留4天，将和英国首相梅伊（Theresa May）会谈、与英女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）茶叙，并在苏格兰度过私人周末行程。英国民众预定明天以大规模抗议迎接川普。

线上民调机构舆观（YouGov）本周针对1648位受访者进行调查发现，77%英国人对川普没好感。

调查还显示，63%受访者表示川普是种族主义者，74%认为他有性别歧视。

尽管川普和英国曾爆发一连串外交口水战，英国政府仍希望在脱离欧盟（EU）后，迅速和美国达成贸易协议。

梅伊在川普到访前表示：「没有任何结盟关系比我国和美国间的特殊关系更加坚定，未来多年也不会有（比英美关系）更重要的结盟关系。」

美国驻英大使强生（Woody Johnson）曾表示，脱欧是「一生一遇的转向机会」，而川普将美英达成协议视为「一大优先要务」。（译者：陈宜君/核稿：张佑之）

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