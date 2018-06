下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

(法新社华盛顿18日电) 美国政府在美墨边境拆散非法移民家庭,导致2300多名孩子和父母骨肉分离。此举虽招致排山倒海的批评声浪,总统川普今天仍矢言拒让美国变成「移民营」。

美国国土安全部(Department of Homeland Security)曾表示没有拆散家庭的政策,但自政府开始系统性逮捕非法入境的移民后,骨肉分离事件暴增。

以下是川普移民政策背景、落实状况及重要数据。

●移民庇护申请案积压60万件

尽管当局极力遏阻,进入美国的非法移民数仍居高不下。今年3月至5月期间,每月有超过5万人自墨西哥非法入境被捕。其中约15%为家庭,8%是无人陪同的儿童。

美国可遣送墨西哥国民回国,但越来越多的移民来自瓜地马拉、洪都拉斯及萨尔瓦多等暴力充斥的中美洲国家,当局难将他们遣返。

包括几乎所有抵美的家庭与无人陪同的儿童,许多移民都会申请庇护,声称他们有「令人信服的恐惧」,担忧返国后会遭受迫害或酷刑折磨。

先前,庇护申请者会登记案件,在审理期间获释到美国境内。现在,美国积压了约60万件庇护申请案,许多移民根本没有出席庭审,而是直接销声匿迹在美国社会中。

川普政府说,这种作法吸引想要入境美国的移民抵美。政府官员说,愈来愈多移民是在人口走私犯协助下抵达,指导他们以有「令人信服的恐惧」为由申请庇护,因此无法将他们递解出境。

●拆散家庭可否减少非法移民赴美人数?

去年10月至今年4月期间,约700名儿童被迫与父母分离,他们被关押数周,或由其他照护人员看管,然后才与父母重聚。但这并未减少抵美的移民人数。

川普勒令采取更严厉的措施后,美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)5月7日宣布「零容忍」(zero tolerance)政策:所有非法入境美国者,都将因刑事罪嫌被捕。

●拆散移民家庭究竟是政策还是法律?

川普说,一项民主党执政时期通过的法律,迫使他拆散移民家庭。但塞申斯等人则称他们是依据政策,起诉非法入境的成年人。

如同美国国内的刑事案件,非法入境的父母因刑事罪名被捕时,他们必须与子女分开,不能带着孩子上法庭。

●移民儿童将何去何从?

一旦与父母分离,这些移民儿童便交由美国卫生及公共服务部(Department of Health and Human Services)下的难民安置办公室(Office of Refugee Resettlement, ORR) 处理。年龄1岁至18岁的移民,将由收容中心安置。

但收容中心的环境良莠不齐,其中有些是仅以帐篷覆盖的临时场所,儿童像被关在以链条围成栅栏的笼子里,躺在混凝土上的垫子补眠。

ORR目前约安置1万2000名非法移民儿童,其中1万人是在没有家人陪伴下入境美国。ORR试图让这些儿童与他们已在美国境内的亲属团聚,但这个过程可能将耗时数月。

ORR也试图让若干与父母拆散的儿童与美国境内的亲属团聚。政府表示,他们有望与父母团聚,但不确定将耗时多久,也不清楚执行上的难易度。

