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此内容发布于2018年9月13日 下午9:20 最后更新 - 2018年9月13日 -21:20

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天拒信波多黎各去年因飓风玛莉亚（Maria）灾后的官方死亡数据，他表示，夸大浮报至近3000人死亡的数字，是民主党要让他看起来执政不力的部分计谋。

佛罗里达州资深共和党议员罗斯雷提能（Ileana Ros-Lehtinen）表示，川普有「扭曲心态」，会把这个数据变成假新闻。

飓风玛莉亚造成真实死亡人数，及美国联邦政府对这个所属领地的混乱反应，过去一年在波多黎各掀起争论。即使另一个强大飓风佛罗伦斯（Florence）逼近东岸，川普本周又挑起争端。

川普今天早上推文写道：「并没有3000人在侵袭波多黎各的飓风中死掉，当我在飓风『过后』离开波多黎各，当时只有6至18人死亡。」他说：「然后经过很久，他们开始公布很大的数字，像是3000死。」

他继续断言：「这都是民主党做的，为了让我尽可能看起来执政无能，但我还是成功帮波多黎各重建筹措数十亿美元。」他说：「如果一个人因为任何原因死了，像是老死，就把他加到飓风死亡人数里。」

根据乔治华盛顿大学的独立调查，飓风玛莉亚在波多黎各造成2975死，最初统计死亡人数仅64人。

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