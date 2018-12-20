川普拒签临时预算案 联邦政府面临断炊危机

此内容发布于2018年12月20日 下午10:50

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普拒签未涵盖兴筑美墨边境围墙的临时开支法案，使政府部门在耶诞佳节来临前面临关门大吉危机，国会议员一个头两个大，川普今天依然坚守这项立场。

参议院一致通过这项法案，送往众议院表决。现行预算案将于明天午夜到期，川普拒签临时支出法案，使若干重要政府部门面临停摆危机，将导致华府陷入36小时政治混乱。

川普似乎有意加强要求国会提拨50亿美元（约新台币1534亿元）筑墙经费，自2015年总统竞选的最初阶段以来，川普就矢言要沿着美墨边境兴筑高墙。

共和党领袖计划通过临时开支法案，将预算期限延长至2月8日，好让各方有更多时间讨论包括边境安全在内等议题。

川普在白宫活动上说：「我已经把我的立场表达得非常清楚。任何支应政府的支出，都必须纳入边境安全。」

他说：「围墙能发挥作用，无论我们喜不喜欢。」「它们发挥的功效胜过各种举措。」

截至目前，民主党人拒绝让步，说他们不会支持向兴筑美墨边境围墙提供经费的开支法案。

联邦众议院少数党领袖裴洛西（Nancy Pelosi）说：「提拨筑墙经费绝无成功希望。」「我想他们明白。」

共和党籍联邦众议员梅多斯（Mark Meadows）昨晚表示：「总统先生，我们会支持你。倘若你想否决这项法案，我们会跟你站在同一阵线。」

梅多斯和现任众议院议长莱恩（Paul Ryan）及其他共和党人今天在白宫会见川普，共商后续发展。

莱恩敦促国会将边境安全措施纳入开支法案，但未使用「围墙」字眼。

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）态度更加肯定地说：「我们迫切需要边境安全预算，而那包括筑墙在内。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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